Addio a Paolo Bonacelli morto improvvisamente a 88 anni l' attore che recitò con Roberto Benigni in Non ci resta che piangere e Johnny Stecchino

Ilgiornaleditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bonacelli ha debuttato sulle scene teatrali sotto la guida di Vittorio Gassman, al cinema ha lavorato con registi del calibro di Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Francesco Rosi, Liliana Cavani, Massimo Troisi e Roberto Benigni È morto Paolo Bonacelli, l'attore che recitò con Rober. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

