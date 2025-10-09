Addio a Paolo Bonacelli il signore della scena e degli occhi verdi

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’attore che conquistò Alan Parker e il pubblico di tutto il mondo. Amava ripetere con ironia che la sua fortuna stava tutta negli occhi verdi: “ Senza quelli – diceva Paolo Bonacelli, scoppiando nella sua risata da baritono – Alan Parker non avrebbe mai preso un italiano per fare il turco in Fuga di mezzanotte. A Hollywood non ci sarei mai arrivato. Non che mi interessasse molto, ma pagavano bene! ”. Paolo Bonacelli, uno dei più grandi attori del teatro italiano, si è spento a Roma a 88 anni. Seguace del buddismo, credeva nella reincarnazione, ma sul palcoscenico, nel cinema e nella televisione, la sua anima continuerà a rivivere ogni giorno grazie alla sua straordinaria capacità di essere “uno, nessuno e centomila”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

