Addio a Miguel Angel Russo allenatore argentino

Ildifforme.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento a 69 anni l'allenatore argentino Miguel Angel Russo, il 21 settembre aveva lasciato la squadra per questioni di salute. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

addio a miguel angel russo allenatore argentino

© Ildifforme.it - Addio a Miguel Angel Russo, allenatore argentino

In questa notizia si parla di: addio - miguel

addio miguel angel russoBoca Juniors in lutto: addio all'allenatore Miguel Angel Russo - Il calcio argentino piange Miguel Angel Russo, storico allenatore del Boca Juniors, scomparso nella notte all’età di 69 anni. Da fantacalcio.it

addio miguel angel russoAddio a Miguel Ángel Russo, è morto l’allenatore del Boca Juniors: lutto nel calcio argentino - È un grave lutto nel calcio argentino e non solo: è morto a 69 anni Miguel Ángel Russo, allenatore del Boca Juniors ... Riporta gauchonews.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Miguel Angel Russo