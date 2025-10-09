Addio a Miguel Angel Russo allenatore argentino

Si è spento a 69 anni l'allenatore argentino Miguel Angel Russo, il 21 settembre aveva lasciato la squadra per questioni di salute. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio a Miguel Angel Russo, allenatore argentino

Oggi il mondo del calcio piange la perdita di Miguel Angel Russo. L'allenatore del Boca Juniors è scomparso a 69 anni, dopo aver lottato fino all’ultimo con un quadro clinico grave. Nel club argentino, “Miguel lascia un segno indelebile nella nostra istituzione - facebook.com Vai su Facebook

Boca Juniors in lutto: addio all'allenatore Miguel Angel Russo - Il calcio argentino piange Miguel Angel Russo, storico allenatore del Boca Juniors, scomparso nella notte all’età di 69 anni. Da fantacalcio.it

Addio a Miguel Ángel Russo, è morto l’allenatore del Boca Juniors: lutto nel calcio argentino - È un grave lutto nel calcio argentino e non solo: è morto a 69 anni Miguel Ángel Russo, allenatore del Boca Juniors ... Riporta gauchonews.it