Addio a Michele Morello il giudice che assolse Enzo Tortora
Era uno di quei magistrati che hanno attraversato la storia giudiziaria italiana con rigore, silenzio e una profonda fede nella giustizia. Michele Morello, scomparso a 93 anni nella sua casa del Vomero, a Napoli, è stato il giudice della sezione che assolse Enzo Tortora, restituendo dignità a uno dei casi più dolorosi della storia del nostro Paese. Padre di Tullio Morello, oggi componente del Consiglio superiore della magistratura, lascia un’eredità di competenza, equilibrio e umanità. Dopo la laurea in Giurisprudenza e l’ uditorato, Morello intraprese una lunga carriera nella magistratura: pretore, giudice del Tribunale di Napoli, poi magistrato della Corte d’Appello e infine procuratore aggiunto alla Procura circondariale, dove coordinò importanti indagini, tra cui quella sui maltrattamenti nel carcere di Secondigliano a metà degli anni ’90. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: addio - michele
Addio a Michele Noschese, morto a Ibiza a 35 anni “dj Godzi”: ex calciatore in Serie A svizzera, suonava nei club di Londra, Barcellona, Parigi e NY
Addio a Dj Godzi: il mondo della musica piange Michele Noschese, scomparso a 35 anni a Ibiza
Addio al dj Michele Noschese, morto a Ibiza a 35 anni
Addio a Michele Morello, il giudice che assolse Enzo Tortora - X Vai su X
Addio a Michele Morello, il “giudice galantuomo”Aveva 93 anni, è ricordato soprattutto per aver presieduto la corte d’appello che assolse Enzo Tortora La carriera di Morello si sviluppò con impegno e successo a partire dalla laurea in giurisprudenza e dall’udit - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Michele Morello, il “giudice galantuomo” - È scomparso Michele Morello, illustre magistrato napoletano, all’età di 93 anni nella sua abitazione al Vomero. Da ilroma.net
È morto Michele Morello, addio al giudice che assolse Enzo Tortora - È scomparso all’età di 93 anni il giudice Michele Morello, figura di spicco della magistratura italiana e ricordato soprattutto per il ... Lo riporta internapoli.it