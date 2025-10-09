Era uno di quei magistrati che hanno attraversato la storia giudiziaria italiana con rigore, silenzio e una profonda fede nella giustizia. Michele Morello, scomparso a 93 anni nella sua casa del Vomero, a Napoli, è stato il giudice della sezione che assolse Enzo Tortora, restituendo dignità a uno dei casi più dolorosi della storia del nostro Paese. Padre di Tullio Morello, oggi componente del Consiglio superiore della magistratura, lascia un’eredità di competenza, equilibrio e umanità. Dopo la laurea in Giurisprudenza e l’ uditorato, Morello intraprese una lunga carriera nella magistratura: pretore, giudice del Tribunale di Napoli, poi magistrato della Corte d’Appello e infine procuratore aggiunto alla Procura circondariale, dove coordinò importanti indagini, tra cui quella sui maltrattamenti nel carcere di Secondigliano a metà degli anni ’90. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio a Michele Morello, il giudice che assolse Enzo Tortora