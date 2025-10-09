Addio a Giuliano Tropea maestro di diritto societario

9 ott 2025

IL LUTTO. Civilista, aveva 82 anni ed era fratello del penalista Marco. Era malato, ma fino a 15 giorni fa era in studio. Sabato i funerali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

