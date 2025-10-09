Addictus il peso della dipendenza a Meldola lo spettacolo con fine solidale
Domenica 12 ottobre al Teatro Dragoni alle ore 21 arriva lo spettacolo di flamenco della compagnia di Mahóu de Castilla, intitolato "Addictus: il peso della dipendenza, il rischio della perdita". L'evento, organizzato da AUSL Romagna in collaborazione con Studio 524 SSD di Cesena e con il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: addictus - peso
MELDOLA: domenica 12 ottobre al Teatro Dragoni spettacolo di Flamenco "ADDICTUS: il peso della dipendenza, il rischio della perdita" Domenica 12 ottobre al Teatro Dragoni alle ore 21:00 emozionante spettacolo di Flamenco della compagnia di Mahóu de - facebook.com Vai su Facebook