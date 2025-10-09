Addictus il peso della dipendenza a Meldola lo spettacolo con fine solidale

Domenica 12 ottobre al Teatro Dragoni alle ore 21 arriva lo spettacolo di flamenco della compagnia di Mahóu de Castilla, intitolato "Addictus: il peso della dipendenza, il rischio della perdita". L'evento, organizzato da AUSL Romagna in collaborazione con Studio 524 SSD di Cesena e con il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

