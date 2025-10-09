Ad Affari Tuoi record di vincite nelle ultime puntate Stefano De Martino | C'avete un culo ultimamente…
Ottobre è partito col botto ad Affari Tuoi: da fine settembre fino ad oggi la somma delle vincite dei pacchisti del game show ha superato il milione di euro. "C'avete un culo ultimamente." ha commentato ieri Stefano De Martino che, complice la presenza fissa di Herbert Ballerina, si riprende il suo posto nell'access prime time della tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: affari - tuoi
TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA
RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”
SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI
Vince “Affari tuoi”. Stefano De Martino conquista l’access prime time con oltre 5 milioni di telespettatori (5 milioni 92 mila) e il 24,5% di share. #AscoltiTv - X Vai su X
“De Martino è bravo, ma se conduco io Affari Tuoi faccio il doppio degli ascolti.” L’irriverente comica romana torna sul Nove con quattro nuove puntate di “Sinceramente Persia – One Milf Show” e a Fanpage.it racconta la sua idea di televisione Su Belén Rodrí - facebook.com Vai su Facebook
Ad Affari Tuoi record di vincite nelle ultime puntate, Stefano De Martino: “C’avete un culo ultimamente…” - Ottobre è partito col botto ad Affari Tuoi: da fine settembre fino ad oggi la somma delle vincite dei pacchisti del game show ha superato il milione di ... Secondo fanpage.it
Affari Tuoi, è record: doppio montepremi vinto, De Martino: "Da domani sono in ferie..." - Record assoluto ad “Affari Tuoi “, con la Rai che, in due puntate, dovrà sborsare ben 600mila euro. Lo riporta notizie.it