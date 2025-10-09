Ad Affari Tuoi record di vincite nelle ultime puntate Stefano De Martino | C'avete un culo ultimamente&#8230;

Ottobre è partito col botto ad Affari Tuoi: da fine settembre fino ad oggi la somma delle vincite dei pacchisti del game show ha superato il milione di euro. "C'avete un culo ultimamente." ha commentato ieri Stefano De Martino che, complice la presenza fissa di Herbert Ballerina, si riprende il suo posto nell'access prime time della tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

