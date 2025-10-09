Ad Affari Tuoi Klemens non si fida del Dottore e perde tutto | neanche la Regione Fortunata salva la partita

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 9 ottobre di Affari Tuoi ha giocato Klemens dal Trentino Alto Adige. Dopo aver rifiutato fino alla fine le offerte del Dottore e aver scoperto che nel suoi pacco c'era solo 1 euro, il concorrente gioca alla Regione Fortunata. La fortuna però non lo assiste e torna a casa a mani vuote. 🔗 Leggi su Fanpage.it

