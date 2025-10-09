Acireale il 19 dicembre passaggio della fiamma olimpica

Il Comune di Acireale è stato selezionato dalla Fondazione Milano Cortina 2026 come Comune di Passaggio nel Viaggio della Fiamma Olimpica.Il passaggio della Fiamma Olimpica da Acireale è previsto il 19 dicembre 2025.“Sarà una giornata emozionante per tutti noi, - commentano il sindaco Roberto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Acireale: consegnati i lavori di consolidamento e ristrutturazione della chiesa di Santa Maria degli Angeli (detta dei Cappuccini), danneggiata dal terremoto del 26 dicembre 2018 #Sicilia242 #Sicilia24 - facebook.com Vai su Facebook

Diocesi: Acireale, mons. Raspanti tra le corsie dell’ospedale “Santa Marta e Santa Venera” - Antonino Raspanti, ha fatto visita al presidio ospedaliero “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale. Come scrive agensir.it

Meteo Roma 19 dicembre: arriva una velocissima perturbazione con scarsa pioggia. Vigilia, Natale e Santo Stefano col sole - Piú precisamente nelle prime ore cielo sereno, al mattino poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 5°C; nel pomeriggio nubi ... Segnala affaritaliani.it