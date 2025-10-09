Aci Trezza rimosse 23 imbarcazioni irregolari dal porto nuovo
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli estivi tra Polizia di Stato e Guardia Costiera. Durante l’estate, gli uomini della Polizia di Stato e della Guardia Costiera di Catania, impegnati nel pattugliamento della fascia costiera etnea, hanno ricevuto numerose segnalazioni da parte dei residenti e dei villeggianti di Aci Trezza riguardo alla presenza di imbarcazioni abbandonate o posizionate irregolarmente nel porto nuovo. Individuate 43 barche senza autorizzazione. Gli accertamenti della Questura di Catania, effettuati nei mesi estivi, hanno permesso di individuare 43 natanti che occupavano aree demaniali e lo scalo di alaggio senza alcun titolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: trezza - rimosse
Porto di Acitrezza, l’operazione e il sequestro di 23 barche VIDEO - ACITREZZA (CATANIA) – La Polizia di Catania, assieme alla Guardia costiera, ha rimosso e sequestrato 23 barche da diporto. Come scrive livesicilia.it