Aci Sant' Antonio i volontari del Servizio Civile avvieranno un supporto scolastico per bambini

Cataniatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Aci Sant'Antonio, grazie ai giovani del Servizio Civile Universale, offrirà supporto scolastico settimanale a 75 bambini, organizzando attività sportive il sabato. “Finalmente siamo partiti - ha detto il sindaco, Quintino Rocca - grazie ai ragazzi e alle ragazze del Servizio Civile. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

