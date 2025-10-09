Aci Sant' Antonio i volontari del Servizio Civile avvieranno un supporto scolastico per bambini

Il Comune di Aci Sant'Antonio, grazie ai giovani del Servizio Civile Universale, offrirà supporto scolastico settimanale a 75 bambini, organizzando attività sportive il sabato. “Finalmente siamo partiti - ha detto il sindaco, Quintino Rocca - grazie ai ragazzi e alle ragazze del Servizio Civile. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it