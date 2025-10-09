Accusato di violenza sessuale su una ragazza durante una festa a Pinerolo | l' accusa chiede tre anni e cinque mesi

Il pm Fabiola D'Errico della procura di Torino ha chiesto una condanna a tre anni e cinque mesi di carcere per il 29enne italiano, attualmente residente a Londra nel Regno Unito, accusato di avere costretto ad atti sessuali una ragazza all'epoca 20enne nel corso di una festa a Pinerolo tra il 28. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: accusato - violenza

Collega accusato di violenza sessuale: “Ha tentato di baciarmi in bagno”

Giovanni Sgroi, medico e sindaco accusato di violenza sessuale: altre sette le vittime (due avevano già denunciato)

Accusato di violenza sessuale su una 14enne, fine di un incubo per un 80enne

la Repubblica. . È accusato di violenza sessuale aggravata dalle condizioni fisiche della vittima il vicino di casa di una studentessa di 19 anni aggredita nel suo appartamento a Pavia, nella zona universitaria della città. La giovane era appena stata operata a u - facebook.com Vai su Facebook

È accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna, denunciata il 19 agosto sul percorso 'Vivi Natura' di San Damaso (Modena). La polizia ha arrestato un ventenne, italiano, dopo una ricerca durata oltre due mesi. Ieri la squadra mobile ha eseguito - X Vai su X

Finto procuratore sportivo di Rosolina accusato di violenza sessuale a un dodicenne - Avrebbe ottenuto la fiducia del giovane presentando falsi documenti di collaborazioni con squadre blasonate. Come scrive rainews.it

Pavia, ragazza stuprata dal vicino di casa: il 29enne resta in carcere, e ora è accusato di aver violentato anche una poliziotta - Al termine dell’interrogatorio il Gip si è riservato di decidere la misura per il 29enne, che non aveva alcun precedente ... Scrive msn.com