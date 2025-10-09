Accusato di violenza sessuale su una ragazza durante una festa a Pinerolo | l' accusa chiede tre anni e cinque mesi

Torinotoday.it | 9 ott 2025

Il pm Fabiola D'Errico della procura di Torino ha chiesto una condanna a tre anni e cinque mesi di carcere per il 29enne italiano, attualmente residente a Londra nel Regno Unito, accusato di avere costretto ad atti sessuali una ragazza all'epoca 20enne nel corso di una festa a Pinerolo tra il 28.

