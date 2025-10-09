Accusato di violenza sessuale su minorenne chiesta l' archiviazione | ipotesi di complotto

Salernotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata chiesta l’archiviazione per l’uomo di 70 anni, originario del Cilento, accusato di violenza sessuale pluriaggravata ai danni di una minorenne. L’uomo, secondo la denuncia della madre della minore, compagna dell’uomo, avrebbe abusato della tredicenne e sarebbe stato colto sul fatto dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

