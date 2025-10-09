Accordo tra Unicredit e Confindustria Moda per rafforzare la competitività di tessile e moda
È stato stipulato un accordo tra Unicredit e Confindustria Moda al fine di supportare le imprese della filiera tessile e moda nella digitalizzazione e nella transizione sostenibile, mirata a ridurre l’impatto ambientale con processi produttivi sempre più green. Confindustria Moda è una delle più grandi organizzazioni mondiali di rappresentanza del settore del tessile e moda del mondo occidentale che, con circa 400 mila addetti e oltre 38.500 aziende, costituisce una componente fondamentale del tessuto economico e manifatturiero italiano. Il comparto, con un fatturato di 59,8 miliardi di euro, un export di oltre 37 miliardi di euro ed un saldo commerciale di oltre 11 miliardi di euro nel 2024, si conferma il secondo settore manifatturiero del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it
