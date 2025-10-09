Accordo tra Israele e Hamas per la prima fase del cessate il fuoco

Cms.ilmanifesto.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele e Hamas hanno raggiunto a Sharm el Sheik l’accordo per la prima fase del cessate il fuoco. Ad annunciarlo, intorno all’una di notte italiana, è stato il presidente Usa . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

accordo tra israele e hamas per la prima fase del cessate il fuoco

© Cms.ilmanifesto.it - Accordo tra Israele e Hamas per la prima fase del cessate il fuoco

In questa notizia si parla di: accordo - israele

Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati

accordo israele hamas primaTrump annuncia la pace tra Israele e Hamas: firmata la prima fase dell’accordo - Il presidente americano rivendica un “giorno storico” e promette il rilascio imminente degli ostaggi. Si legge su panorama.it

accordo israele hamas primaMedio Oriente: Accordo tra Hamas e Israele sul piano di pace per Gaza - Herzog: "Merita il Nobel per la pace" (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo Israele Hamas Prima