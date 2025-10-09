Accordo tra Israele e Hamas per la prima fase del cessate il fuoco
Israele e Hamas hanno raggiunto a Sharm el Sheik l’accordo per la prima fase del cessate il fuoco. Ad annunciarlo, intorno all’una di notte italiana, è stato il presidente Usa . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati
Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas: firmata la prima fase dell’accordo - Il presidente americano rivendica un “giorno storico” e promette il rilascio imminente degli ostaggi. Si legge su panorama.it
Medio Oriente: Accordo tra Hamas e Israele sul piano di pace per Gaza - Herzog: "Merita il Nobel per la pace" (ANSA) ... Lo riporta ansa.it