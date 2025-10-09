Accordo tra Hamas e Israele sul piano di pace Ecco cosa succede ora

Tv2000.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato raggiunto l’accordo tra Hamas e Israele sul piano di pace per Gaza. In corso il Gabinetto di Sicurezza convocato da Netanyahu. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

