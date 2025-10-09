Accordo sulla prima fase del piano di pace a Gaza c' è la firma | cessate il fuoco e scambio di prigionieri
Tel Aviv manterrà il controllo del 53% del territorio e gli ostaggi dovrebbero essere rilasciati tra domenica e lunedì. Atteso Trump, che parlerà alla Knesset. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
L’Arsenal Make Olivia Smith prima £ 1 milione di £ nella partita femminile in un accordo da record
L'annuncio nella notte del presidente americano #Trump: "Trovato l'accordo tra #Israele e #Hamas su #Gaza". La gioia degli abitanti della Striscia e dei familiari degli ostaggi israeliani. L'intesa, trovata dai mediatori a Sharm el-Sheikh, è sulla prima fase del pi
Accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: cosa prevedono i 20 punti del testo
Trump annuncia l'accordo sulla prima fase per Gaza. Israele: "Idf prepara il ritiro parziale". Hamas: "1.950 prigionieri per 20 ostaggi vivi" - Il presidente dice che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto", probabilmente lunedì, "e Israele ...
Accordo Gaza, cosa prevede la "fase 1": cessate il fuoco, ostaggi, ritiro delle truppe - Così Donald Trump ha salutato l'intesa raggiunta da Israele e Hamas sulla fine della guerra a Gaza.