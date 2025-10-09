Accordo sulla prima fase del piano di pace a Gaza c' è la firma | cessate il fuoco e scambio di prigionieri

Tel Aviv manterrà il controllo del 53% del territorio e gli ostaggi dovrebbero essere rilasciati tra domenica e lunedì. Atteso Trump, che parlerà alla Knesset. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

accordo sulla prima fase del piano di pace a gaza c 232 la firma cessate il fuoco e scambio di prigionieri

© Tgcom24.mediaset.it - Accordo sulla prima fase del piano di pace a Gaza, c'è la firma: cessate il fuoco e scambio di prigionieri

