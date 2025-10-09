Accordo su Gaza atteso l’ok formale di Israele Trump gongola | Lunedì o martedì ostaggi liberi ora pace anche con l’Iran – La diretta

Dopo l’accordo raggiunto a Sharm el-Sheikh nella notte tra mercoledì e giovedì, manca solo la formalizzazione dell’ok del governo israeliano. Ma le armi già tacciono di fatto nella Striscia e Hamas deve ora individuare gli ostaggi da liberare all’inizio della prossima settimana. Nel frattempo l’esercito israeliano ha avviato i preparativi per il ritiro parziale da Gaza. Il presidente Usa Donald Trump si prepara al viaggio nella regione, probabilmente nel weekend, per coronare il successo diplomatico, mentre molti si chiedono se il cessate il fuoco raggiunto porrà davvero le basi per una svolta nel governo della Striscia e per il conflitto israelo-palestinese. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: accordo - gaza

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

MEDIO ORIENTE | Gaza, accordo Israele-Hamas: le delegazioni nella sala negoziale #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/09/gaza-israele-e-hamas-firmano-laccordo.-cessate-il-fuoco-dopo-24-ore-dalla_b4df9eee-9be7-4d8a-ab6d-56719eaa739 - X Vai su X

Il cardinale di Gerusalemme commenta l'accordo in Medio Oriente: "A Gaza la gente non fa che gioire, ma gli ostacoli saranno tanti" - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, firmato l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Festa delle famiglie degli ostaggi e dei palestinesi - La bozza finale relativa alla prima fase dell’accordo tra Israele e Hamas “è stata firmata questa mattina”. Scrive iltempo.it

Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo di pace: via libera alla "fase uno", l'Idf manterrà 53% territorio. Netanyahu: «Date il Nobel per la pace a Donald» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Da ilgazzettino.it