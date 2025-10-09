Accordo storico tra Israele e Hamas | cessate il fuoco a Gaza e rilascio degli ostaggi il piano di Trump riaccende la speranza in Medio Oriente

Feedpress.me | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gioia e speranza, ma anche timori, regnano in Medio Oriente dopo che nella notte il presidente Usa Donald Trump ha annunciato un accordo tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio di tutti i 48 ostaggi ancora prigionieri nella Striscia (in realtà solo venti sarebbero ancora vivi). L’intesa è stata firmata da tutte le parti e il governo presieduto da Benjamin Netanyahu si riunirà. 🔗 Leggi su Feedpress.me

accordo storico tra israele e hamas cessate il fuoco a gaza e rilascio degli ostaggi il piano di trump riaccende la speranza in medio oriente

© Feedpress.me - Accordo storico tra Israele e Hamas: cessate il fuoco a Gaza e rilascio degli ostaggi, il piano di Trump riaccende la speranza in Medio Oriente

In questa notizia si parla di: accordo - storico

Un accordo storico per la Nuova Caledonia

Il caso della cancellazione dello storico “Late Show” della Cbs. Sospetti di censura per una battuta su un accordo Paramount-Trump

Cerreto (Commissione agricoltura): “Sul tabacco accordo storico, garantisce futuro a imprese e

accordo storico israele hamasTrump annuncia l'accordo sulla prima fase per Gaza. Israele: "Idf prepara il ritiro parziale". Hamas: "1.950 prigionieri per 20 ostaggi vivi" - Il presidente dice che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto", probabilmente lunedì, "e Israele ... Secondo huffingtonpost.it

accordo storico israele hamasGaza, è tregua tra Israele e Hamas: oggi la firma dell'accordo di pace a Sharm el-Sheikh - Hamas otterrà circa 2000 detenuti palestinesi e Israele riporterà a casa tutti gli ostaggi anche quelli morti. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo Storico Israele Hamas