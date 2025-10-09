Accordo storico tra Israele e Hamas | cessate il fuoco a Gaza e rilascio degli ostaggi il piano di Trump riaccende la speranza in Medio Oriente
Gioia e speranza, ma anche timori, regnano in Medio Oriente dopo che nella notte il presidente Usa Donald Trump ha annunciato un accordo tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio di tutti i 48 ostaggi ancora prigionieri nella Striscia (in realtà solo venti sarebbero ancora vivi). L’intesa è stata firmata da tutte le parti e il governo presieduto da Benjamin Netanyahu si riunirà. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Oggi è un giorno molto importante per il mondo. ChatGPT ha realizzato questa immagine simbolo. Due bambini, bandiere sulle spalle, camminano abbracciati oltre le macerie. Un simbolo di speranza e che l’accordo storico possa davvero segnare una rinasci - X Vai su X
L’accordo di Pace siglato nella notte è un accordo storico. La politica può fare (ancora) la differenza. Ostaggi liberi, fine della guerra, due popoli due Stati. E per i bambini della Terra Santa si apre una finestra di speranza straordinaria. Grazie a chi ci ha lavorat - facebook.com Vai su Facebook
Trump annuncia l'accordo sulla prima fase per Gaza. Israele: "Idf prepara il ritiro parziale". Hamas: "1.950 prigionieri per 20 ostaggi vivi" - Il presidente dice che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto", probabilmente lunedì, "e Israele ... Secondo huffingtonpost.it
Gaza, è tregua tra Israele e Hamas: oggi la firma dell'accordo di pace a Sharm el-Sheikh - Hamas otterrà circa 2000 detenuti palestinesi e Israele riporterà a casa tutti gli ostaggi anche quelli morti. Segnala rainews.it