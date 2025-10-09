Accordo storico tra Israele e Hamas | cessate il fuoco a Gaza e rilascio degli ostaggi il piano di Trump riaccende la speranza in Medio Oriente

Gioia e speranza, ma anche timori, regnano in Medio Oriente dopo che nella notte il presidente Usa Donald Trump ha annunciato un accordo tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio di tutti i 48 ostaggi ancora prigionieri nella Striscia (in realtà solo venti sarebbero ancora vivi). L’intesa è stata firmata da tutte le parti e il governo presieduto da Benjamin Netanyahu si riunirà. 🔗 Leggi su Feedpress.me

