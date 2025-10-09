ABBONATI A DAYITALIANEWS La “prima fase” del piano: verso la fine dei combattimenti. Israele e Hamas hanno raggiunto un’intesa storica sulla prima fase del piano di pace, che prevede la sospensione dei combattimenti e il rilascio di almeno 20 ostaggi ancora vivi entro il weekend. L’accordo è stato confermato dallo stesso Donald Trump, che ne ha annunciato la firma attraverso il suo social network, Truth. “ Sono orgoglioso di comunicare che Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del nostro piano di pace ”, ha dichiarato Trump. “ Tutti gli ostaggi saranno liberati molto presto e Israele ritirerà le proprie truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace stabile e duratura ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Accordo storico su Gaza: Trump annuncia la pace e la liberazione degli ostaggi