Accordo storico su Gaza | Trump annuncia la pace e la liberazione degli ostaggi
ABBONATI A DAYITALIANEWS La "prima fase" del piano: verso la fine dei combattimenti. Israele e Hamas hanno raggiunto un'intesa storica sulla prima fase del piano di pace, che prevede la sospensione dei combattimenti e il rilascio di almeno 20 ostaggi ancora vivi entro il weekend. L'accordo è stato confermato dallo stesso Donald Trump, che ne ha annunciato la firma attraverso il suo social network, Truth. " Sono orgoglioso di comunicare che Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del nostro piano di pace ", ha dichiarato Trump. " Tutti gli ostaggi saranno liberati molto presto e Israele ritirerà le proprie truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace stabile e duratura ".
Gaza, Trump annuncia l'accordo di pace tra Israele e Hamas: "Ostaggi tornano a casa lunedì, anche quelli morti". Firma prevista per le 11 di oggi - Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele
Raggiunto l'accordo per Gaza, presto tregua e ostaggi liberi - Netanyahu e Hamas ringraziano il presidente Usa per la mediazione.