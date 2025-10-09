Accordo per la Pace siglato da Israele e Hamas la Governatrice Prorietti | Non dimenticare ma ora si può sperare

Perugiatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La pace di oggi non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un percorso di riconciliazione che richiede coraggio e responsabilità da parte di tutti. Di fronte a una tragedia che ha causato decine di migliaia di vittime e distrutto un intero territorio, è tempo di restituire centralità alla dignità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accordo - pace

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

Congo, accordo di pace tra governo e ribelli M23. Dalla tregua alla liberazione dei prigionieri: il testo

Ucraina, flop ai colloqui di Istanbul, accordo solo su scambio reciproco di 1200 prigionieri, Mosca: "Posizioni distanti sulla pace"

accordo pace siglato israeleGaza, Israele e Hamas firmano l'accordo di pace: via libera alla "fase uno", l'Idf manterrà 53% territorio. Netanyahu: «Date il Nobel per la pace a Donald» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Secondo leggo.it

accordo pace siglato israeleGaza, firmato l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Festa delle famiglie degli ostaggi e dei palestinesi - La bozza finale relativa alla prima fase dell’accordo tra Israele e Hamas “è stata firmata questa mattina”. Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo Pace Siglato Israele