Accordo per Gaza Mentana | Innegabile successo di Trump

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'accordo in Medio Oriente annunciato dal presidente Usa Donald Trump è un "suo innegabile successo". A definirlo così è il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, in un post pubblicato sui suoi canali social. Commentando l'annuncio del presidente statunitense, Mentana scrive: "'Sono molto orgoglioso di annunciare.'. Sono passati solo dieci giorni dal lancio del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accordo - gaza

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

Gaza, Mentana: "È il momento di pensare alle sanzioni a Israele" - Putin violò l'ordine internazionale; Israele, sulle prime, veniva supportato dal fatto di ... Scrive la7.it

Tutti i modi in cui Netanyahu ostacola un accordo su Gaza - Parlando con Politico la settimana scorsa, dopo che Israele aveva bombardato i negoziatori di Hamas radunati in Qatar per discutere una proposta statunitense di cessate il fuoco a Gaza, un funzionario ... Secondo ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo Gaza Mentana Innegabile