Accordo per Gaza Mentana | Innegabile successo di Trump
(Adnkronos) – L'accordo in Medio Oriente annunciato dal presidente Usa Donald Trump è un "suo innegabile successo". A definirlo così è il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, in un post pubblicato sui suoi canali social. Commentando l'annuncio del presidente statunitense, Mentana scrive: "'Sono molto orgoglioso di annunciare.'. Sono passati solo dieci giorni dal lancio del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: accordo - gaza
Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza
Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"
Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel
Gaza, a Sharm “accordo di pace per venerdì”. Ma è la prima fase. Il piano di Donald Trump. @rantoniucci - X Vai su X
Raggiunto l'accordo per Gaza, tregua e ostaggi liberi: tutti i dettagli. Trump: "E' un grande giorno" - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Mentana: "È il momento di pensare alle sanzioni a Israele" - Putin violò l'ordine internazionale; Israele, sulle prime, veniva supportato dal fatto di ... Scrive la7.it
Tutti i modi in cui Netanyahu ostacola un accordo su Gaza - Parlando con Politico la settimana scorsa, dopo che Israele aveva bombardato i negoziatori di Hamas radunati in Qatar per discutere una proposta statunitense di cessate il fuoco a Gaza, un funzionario ... Secondo ilpost.it