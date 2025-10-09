Accordo per Gaza Meloni ringrazia Trump | Italia pronta a contribuire
L'Italia è pronta a fornire il suo contributo: questo il messaggio di Giorgia Meloni dopo l' accordo raggiunto per Gaza. In una nota diramata sui suoi profili social, il presidente del Consiglio ha tenuto a ringraziare Donald Trump per l'impegno profuso: "L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate. Desidero ringraziare il Presidente Trump per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza e i mediatori - Egitto, Qatar e Turchia - per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l’esito positivo raggiunto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
