Accordo per Gaza Meloni ringrazia Trump | Italia pronta a contribuire

Ilgiornale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia è pronta a fornire il suo contributo: questo il messaggio di Giorgia Meloni dopo l' accordo raggiunto per Gaza. In una nota diramata sui suoi profili social, il presidente del Consiglio ha tenuto a ringraziare Donald Trump per l'impegno profuso: "L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate. Desidero ringraziare il Presidente Trump per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza e i mediatori - Egitto, Qatar e Turchia - per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l’esito positivo raggiunto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

accordo per gaza meloni ringrazia trump italia pronta a contribuire

© Ilgiornale.it - Accordo per Gaza, Meloni ringrazia Trump: "Italia pronta a contribuire"

In questa notizia si parla di: accordo - gaza

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

accordo gaza meloni ringraziaPiano pace per Gaza, Meloni: desidero ringraziare il presidente Trump - La premier commenta con una nota l'accettazione da parte di Hamas del piano stilato dal presidente Usa: "L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Preside ... Da tg24.sky.it

Gaza, Meloni: “Accordo notizia straordinaria. Desidero ringraziare Trump” - “L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutt ... Lo riporta grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo Gaza Meloni Ringrazia