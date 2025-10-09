Accordo pace a Gaza Tajani | pronti a ricostruire e favorire il cessate il fuoco

Anche l’Italia è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Accordo pace a Gaza, Tajani: pronti a ricostruire e favorire il cessate il fuoco

