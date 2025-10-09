Accordo pace a Gaza card Pizzaballa | bellissima notizia Ha portato spirito nuovo
“Ci siamo svegliati questa mattina con la bellissima notizia dell’accordo sulla prima fase di un negoziato che sarà sicuramente molto lungo. Gli ostacoli saranno sicuramente tanti, lo sappiamo, ci saranno alti e bassi, però questa notizia della liberazione degli ostaggi di tanti prigionieri e di un inizio di ritiro delle truppe israeliane per la striscia di Gaza è qualcosa che ha portato uno spirito totalmente nuovo nella vita”. Lo ha detto il Patriarca di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: accordo - pace
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Congo, accordo di pace tra governo e ribelli M23. Dalla tregua alla liberazione dei prigionieri: il testo
Ucraina, flop ai colloqui di Istanbul, accordo solo su scambio reciproco di 1200 prigionieri, Mosca: "Posizioni distanti sulla pace"
#TG2000 - #Accordo #pace a #Gaza, card. #Pizzaballa: bellissima notizia. Ha portato spirito nuovo #9ottobre #Israele #Hamas #ostaggi - X Vai su X
#Speciale GR1 sull'accordo in #MedioOriente per la prima fase del piano di #pace del presidente USA Trump per la Striscia di #Gaza. Collegamenti, ospiti, interviste, aggiornamenti. In studio Massimo Giraldi Dalle 10.30 alle 11.30. Ascolta su www.raipl - facebook.com Vai su Facebook
Firmato accordo di pace su Gaza: stop a guerra Israele-Hamas/ Tregua, ritiro IDF, ostaggi: ora cosa succede - Accordo pace su Gaza tra Israele e Hamas è in vigore: firma in Egitto. Come scrive ilsussidiario.net
Guerra Israele, raggiunto accordo per Gaza su prima fase piano. Oggi la firma. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, raggiunto accordo per Gaza su prima fase piano. Riporta tg24.sky.it