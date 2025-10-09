Accordo pace a Gaza card Pizzaballa | bellissima notizia Ha portato spirito nuovo

“Ci siamo svegliati questa mattina con la bellissima notizia dell’accordo sulla prima fase di un negoziato che sarà sicuramente molto lungo. Gli ostacoli saranno sicuramente tanti, lo sappiamo, ci saranno alti e bassi, però questa notizia della liberazione degli ostaggi di tanti prigionieri e di un inizio di ritiro delle truppe israeliane per la striscia di Gaza è qualcosa che ha portato uno spirito totalmente nuovo nella vita”. Lo ha detto il Patriarca di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

