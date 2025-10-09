Accordo Israele-Hamas svolta storica per Gaza Decisivo il coinvolgimento dei Paesi arabi | va consolidata la pace

"Data la situazione delicatissima, che era andata completamente fuori controllo, si tratta di un accordo straordinariamente importante. Accordo che segna una svolta storica rispetto non soltanto a una guerra orribile che andava avanti da due anni – e ha visto la carneficina e i morti che tutti sappiamo – ma anche rispetto a un'intera area. Perché l'aspetto decisamente più interessante di questo accordo è il coinvolgimento attivo dei Paesi arabi. E questo mi sembra l'aspetto più decisivo rispetto al dubbio che abbiamo tutti, cioè quanto durerà questa pace''. Agnese Pini, direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno, analizza con AdnKronos i primi segnali arrivati dall’accordo di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e condiviso da Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

