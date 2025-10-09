Accordo Israele-Hamas l' Autorità nazionale palestinese | Passo nella giusta direzione

I palestinesi in Cisgiordania hanno accolto con favore l’ accordo di cessate il fuoco tra Hamas e Israele. Molti, però, temono che lo Stato ebraico possa riprendere la guerra dopo aver recuperato i suoi ostaggi detenuti a Gaza dai miliziani. “Accogliamo con favore gli sforzi del presidente americano, il suo annuncio sul cessate il fuoco e l’intesa già concordata ieri sera, e riteniamo che questo sia un passo nella giusta direzione. Crediamo quindi che ora sia importante fermare immediatamente la guerra a Gaza. E’ sempre stata una priorità per la leadership e il popolo palestinese: fermare le uccisioni, il genocidio, la carestia e liberare i prigionieri a Gaza”, ha affermato Omar Awadallah, viceministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese, parlando da Ramallah. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Accordo Israele-Hamas, l'Autorità nazionale palestinese: "Passo nella giusta direzione"

