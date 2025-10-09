Accordo Israele-Hamas La Russa | Bellissima notizia Meloni complice di pace

Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la pace a Gaza. L’intesa, proposta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, prevede, tra le altre cose, il cessate il fuoco nella Striscia, il rilascio degli ostaggi israeliani e il ritiro parziale dell’Idf. “E’ una notizia bellissima, un percorso di pace che va molto avanti e per il quale bisogna ringraziare chi si è speso, a partire da Trump e anche da Giorgia Meloni. Come qualcuno ha detto è complice di pace”, ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Accordo Israele-Hamas, La Russa: "Bellissima notizia, Meloni complice di pace"

In questa notizia si parla di: accordo - israele

Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati

#NEWS - #Israele e #Hamas firmano l'accordo. 'Firmata la prima fase dell'intesa su #Gaza' in #Egitto. Portavoce del governo israeliano: 'Il cessate il fuoco dopo 24 ore dalla riunione di governo subito dopo inizieranno le 72 ore per liberazione #ostaggi'. Fest - X Vai su X

#Hamas: #Israele manipola date e liste dell’accordo di cessate fuoco a #Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, accordo tra Hamas e Israele: cosa prevede la prima fase. E quali i nodi ancora da sciogliere del piano di Trump - L’intesa è arrivata nella notte ed è stata annunciata direttamente da Donald Trump: Israele e Hamas hanno raggiunto l’accordo a Sharm el Sheik. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Gaza, Israele e Hamas hanno firmato l’accordo di pace: “In vigore dopo l’ok del governo”. Barghouti non verrà rilasciato - La Presidenza di Israele ha annunciato in una nota che “alla luce della liberazione degli ostaggi e dell’arrivo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Israele, e delle chiusure previste a ... Riporta ilfattoquotidiano.it