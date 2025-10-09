Accordo Israele Hamas la gioia dei pacifisti veri e la delusione di quelli farlocchi
La svolta arriva dopo settimane di intense trattative e pressioni diplomatiche: Hamas ha accettato i termini del piano Trump-Netanyahu. Certo, ci sono punti ancora da chiarire, come il disarmo graduale del movimento islamista e l’avvio di un percorso politico sotto la supervisione dei paesi arabi moderati e della Turchia. Ma è un risultato che, come osserva in un tweet Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, segna un cambio di paradigma nel medio oriente: sono gli stessi paesi arabi - insieme ad Ankara - ad avere convinto Hamas alla resa politica. Una dinamica che smonta molti stereotipi sul ruolo dell’Occidente e ridisegna il campo della pace nella regione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: accordo - israele
Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati
#Israele e #Hamas siglano l’accordo, disco verde al piano #Trump in Medio Oriente - facebook.com Vai su Facebook
#MedioOriente Nella notte la notizia del primo accordo raggiunto tra Hamas e Israele per #Gaza. Le parti ringraziano Trump per la mediazione. "Merita il Nobel per la pace", dice il presidente israeliano Herzog. Nella Striscia si festeggia. @ragazzitahrir #GR1 - X Vai su X
Accordo Israele Hamas, la gioia dei pacifisti veri e la delusione di quelli farlocchi - Una dinamica che smonta molti stereotipi sul ruolo dell’Occidente e ridisegna il campo della pace nella reg ... Segnala ilfoglio.it
Medio Oriente: Accordo tra Hamas e Israele sul piano di pace per Gaza - Herzog: "Merita il Nobel per la pace" (ANSA) ... Secondo ansa.it