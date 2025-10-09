Accordo Israele-Hamas cosa c’era scritto nel biglietto che Rubio ha passato a Trump
Washington, 9 ottobre 2025 – La tanto attesa svolta nei negoziati fra Israele e Hamas a Sharm el-Sheikh è arrivata. E proprio mentre il presidente Donald Trump stava tenendo una conferenza stampa su 'Antifa' alla Casa Bianca, interrotta dall'arrivo del s egretario di Stato Marco Rubio. Quest'ultimo gli ha passato un bigliettino e sussurrato qualcosa all'orecchio. Tutti hanno capito che qualcosa stesse per accadere e l'attenzione si è concentrata immediatamente sul quel foglietto che – come rivela l'Ap, pubblicando la foto della nota – riportava in cima la scritta "molto vicino" ("very close") e poi "abbiamo bisogno che approvi un post sul social Truth appena possibile, in modo da poter annunciare l’accordo per primo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
