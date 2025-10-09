Accordo Israele-Hamas chi sono gli ostaggi e qual è il piano per la liberazione

Ilgiornale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è finalmente l'alba di un nuovo giorno: lo storico accordo di pace tra Israele e Hamas spalanca le porte a una nuova quotidianità fino a poco tempo fa impensabile. Non è tutto oro quello che luccica, però: Hamas conta almeno 48 ostaggi di cui si sanno notizie frammentarie e molti dei quali potrebbero essere già morti o in condizioni precarie da corsa contro il tempo. Chi sono gli ostaggi. Se è vero che i morti hanno abbondantemente superato quota mille, sono circa 251 gli ostaggi condotti nella Striscia di Gaza. Quelli che oggi sono ancora prigionieri sono molto giovani e di età mediamente compresa tra 20 e 40 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

accordo israele hamas chi sono gli ostaggi e qual 232 il piano per la liberazione

© Ilgiornale.it - Accordo Israele-Hamas, chi sono gli ostaggi e qual è il piano per la liberazione

In questa notizia si parla di: accordo - israele

Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati

accordo israele hamas sonoTrump: “Raggiunto l’accordo di pace per Gaza tra Israele e Hamas”. Tel Aviv frena i media arabi: "Cessate il fuoco solo dopo approvazione del governo" - Nella notte l’annuncio del presidente degli Stati Uniti. Riporta ilrestodelcarlino.it

accordo israele hamas sonoCosa sappiamo sull’accordo siglato tra Israele e Hamas e quali sono le incognite della seconda fase - Dal rilascio degli ostaggi al ritiro parziale dell’esercito israeliano dalla Striscia di Gaza: ecco che cosa prevede l'intesa siglata tra Israele e Hamas Poco prima dell’una italiana, Donald Trump ha ... Lo riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo Israele Hamas Sono