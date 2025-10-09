Oggi è finalmente l'alba di un nuovo giorno: lo storico accordo di pace tra Israele e Hamas spalanca le porte a una nuova quotidianità fino a poco tempo fa impensabile. Non è tutto oro quello che luccica, però: Hamas conta almeno 48 ostaggi di cui si sanno notizie frammentarie e molti dei quali potrebbero essere già morti o in condizioni precarie da corsa contro il tempo. Chi sono gli ostaggi. Se è vero che i morti hanno abbondantemente superato quota mille, sono circa 251 gli ostaggi condotti nella Striscia di Gaza. Quelli che oggi sono ancora prigionieri sono molto giovani e di età mediamente compresa tra 20 e 40 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accordo Israele-Hamas, chi sono gli ostaggi e qual è il piano per la liberazione