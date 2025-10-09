Accordo Israele-Hamas Calenda | Più che accordo di pace è un accordo di tregua

“Io non penso siamo davanti a un accordo di pace ma a un accordo di tregua. Però intanto leviamo Hamas di torno, riapriamo i canali umanitari e dopodiché se Israele volterà la faccia non solo al piano Trump ma agli accordi che sta prendendo allora sarà un problema gigantesco anche per Israele”. Così il leader di Azione Carlo Calenda a margine della conferenza stampa alla Camera sui punti della Manovra finanziaria proposti assieme al Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Accordo Israele-Hamas, Calenda: “Più che accordo di pace è un accordo di tregua”

