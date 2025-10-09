Accordo in Medio Oriente Pizzaballa | Gli ostacoli saranno tanti ma a Gaza la gente non fa che gioire

“Ci siamo svegliati questa mattina con la bellissima notizia dell’accordo sulla prima fase di un negoziato che sarà sicuramente molto lungo, gli ostacoli saranno tanti, ci saranno alti e bassi “, lo dice in un videomessaggio il cardinale di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. “Questa notizia della liberazione degli ostaggi, di tanti prigionieri e dell’inizio del ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza è qualcosa che ha portato uno spirito totalmente nuovo nella vita della nostra Terra Santa, soprattutto a Gaza dove la gente, come le immagini stanno mostrando, non fa che gioire “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

