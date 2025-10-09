accordo imminente su gaza ultimi veti pronti a cadere

Roma, 8 ottobre 2025 – Parola d’ordine: ottimismo. A Sharm el-Sheikh sono nel clou i negoziati fra Israele e Hamas per la fine degli attacchi e il rilascio degli ostaggi. Il Qatar ha parlato di un accordo entro domani ma le trattative sembrano aver subito un’ulteriore accelerata, tanto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe già approvato il post da pubblicare sul suo profilo Truth per annunciare la pace. Un funzionario israeliano citato dal giornalista di Axios, Barak Ravid, ha affermato che un’intesa potrebbe essere raggiunta già oggi. Intanto sulla Striscia di Gaza si continua a morire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

