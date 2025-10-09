Accordo imminente su Gaza ultimi veti pronti a cadere
Roma, 8 ottobre 2025 – Parola d’ordine: ottimismo. A Sharm el-Sheikh sono nel clou i negoziati fra Israele e Hamas per la fine degli attacchi e il rilascio degli ostaggi. Il Qatar ha parlato di un accordo entro domani ma le trattative sembrano aver subito un’ulteriore accelerata, tanto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe già approvato il post da pubblicare sul suo profilo Truth per annunciare la pace. Un funzionario israeliano citato dal giornalista di Axios, Barak Ravid, ha affermato che un’intesa potrebbe essere raggiunta già oggi. Intanto sulla Striscia di Gaza si continua a morire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: accordo - imminente
Ghilardi c’è, accordo col Verona imminente: il difensore vuole la Roma
Svolta imminente per la pace a Kiev. «Trump e Putin pronti all’accordo»
Nkunku verso il Milan: accordo con il Chelsea, annuncio imminente
#Ottolini è vicino a diventare il nuovo DS della #Juve Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'accordo col DS del Genoa sarebbe imminente Sareste d'accordo con questa scelta? La notizia completa nel primo commento - X Vai su X
Il sottosegretario Mazzi conferma l'imminente firma dell'accordo di valorizzazione della Villa Medica dell'Ambrogiana Impegno anche per far inserire la Villa nel patrimonio UNESCO, e ipotesi di uno spazio polifunzionale con scuole di formazione, eventi congr - facebook.com Vai su Facebook
Accordo imminente su Gaza, ultimi veti pronti a cadere - Trump: “Domenica sarò in Egitto, dopo potrei andare a Gaza”. Lo riporta quotidiano.net
Gaza, “accordo vicino”. Israele pone il veto sulla scarcerazione di Barghouti e Saadat. Hamas ha fornito prove: circa 20 ostaggi ancora in vita - Trattative in fase operativa ma resta il nodo dello scambio di prigionieri ... Si legge su ilfattoquotidiano.it