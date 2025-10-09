Accordo Hamas-Israele saluti e abbracci tra le delegazioni a Sharm El-Sheikh

Rappresentanti di Hamas, Qatar ed Egitto si sono salutati e abbracciati a a Sharm El-Sheikh, dove si tengono i negoziati sul Medio Oriente, dopo l’accettazione del piano di pace per Gaza promosso dal presidente Usa Donald Trump da parte di Hamas e Israele. Le immagini mostrano i delegati salutarsi e abbracciarsi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Accordo Hamas-Israele, saluti e abbracci tra le delegazioni a Sharm El-Sheikh

