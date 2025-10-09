Accordo Hamas-Israele saluti e abbracci tra le delegazioni a Sharm El-Sheikh

Lapresse.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rappresentanti di Hamas, Qatar ed Egitto si sono salutati e abbracciati a a Sharm El-Sheikh, dove si tengono i negoziati sul Medio Oriente, dopo l’accettazione del piano di pace per Gaza promosso dal presidente Usa Donald Trump da parte di Hamas e Israele. Le immagini mostrano i delegati salutarsi e abbracciarsi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

accordo hamas israele saluti e abbracci tra le delegazioni a sharm el sheikh

© Lapresse.it - Accordo Hamas-Israele, saluti e abbracci tra le delegazioni a Sharm El-Sheikh

In questa notizia si parla di: accordo - hamas

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

Gaza, accordo Israele-Hamas: cosa prevede e cosa sappiamo finora

Hamas: accordo raggiunto,grazie Trump

accordo hamas israele salutiAccordo Hamas-Israele, saluti e abbracci tra le delegazioni a Sharm El-Sheikh - Rappresentanti di Hamas, Qatar ed Egitto si sono salutati e abbracciati a a Sharm El- Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

accordo hamas israele salutiCosa prevede la prima fase dell'accordo su Gaza firmato da Hamas e Israele - L'accordo su Gaza entra in vigore dopo l'ok del parlamento israeliano prevista per il 10 ottobre. Da wired.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo Hamas Israele Saluti