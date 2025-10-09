Accordo Gaza Trump telefona a familiari ostaggi israeliani | Torneranno tutti a casa lunedì – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 09 ottobre 2025 Dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto tra Israele e Hamas, Donald Trump ha chiamato le famiglie degli ostaggi israeliani che si trovavano a Washington promettendo che "gli ostaggi torneranno tutti lunedì". I familiari hanno ringraziato il Presidente per il lavoro diplomatico compiuto per liberare i 48 ostaggi, imprigionati dal 7 ottobre. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: accordo - gaza
Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza
Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"
Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel
Accordo Gaza, Renzi: "Sono commosso. Merito di Trump, Kushner, Blair e dei paesi arabi" - X Vai su X
#Hamas: #Israele manipola date e liste dell’accordo di cessate fuoco a #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Accordo Gaza, Netanyahu al telefono con Trump: «Ora piaccio a tutti, non riesco a crederci». Il retroscena svelato dal tycoon - Il presidente americano Donald Trump ha raccontato a Fox News della sua telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo aver annunciato il rilascio degli ostaggi e ... Secondo ilmessaggero.it
Accordo Gaza, Trump telefona a familiari ostaggi israeliani: "Torneranno tutti a casa lunedì" - Dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto tra Israele e Hamas, Donald Trump ha chiamato le famiglie degli ostaggi israeliani che si trovavano a Washington promettendo che "gli ostaggi torneranno tutti lu ... Come scrive ilgiornale.it