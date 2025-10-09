Accordo Gaza Trump telefona a familiari ostaggi israeliani | Torneranno tutti a casa lunedì – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 09 ottobre 2025 Dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto tra Israele e Hamas, Donald Trump ha chiamato le famiglie degli ostaggi israeliani che si trovavano a Washington promettendo che "gli ostaggi torneranno tutti lunedì". I familiari hanno ringraziato il Presidente per il lavoro diplomatico compiuto per liberare i 48 ostaggi, imprigionati dal 7 ottobre. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online