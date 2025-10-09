Accordo Gaza Trump e la telefonata con Netanyahu | Mi ha detto che ora piace a tutti Bibi | Emozionante

Il presidente americano Donald Trump ha raccontato a Fox News della sua telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo aver annunciato il rilascio degli ostaggi e l'accordo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Accordo Gaza, Trump e la telefonata con Netanyahu: «Mi ha detto che ora piace a tutti». Bibi: «Emozionante»

In questa notizia si parla di: accordo - gaza

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

Meloni e l’accordo di pace su Gaza: “Pronti a contribuire a stabilizzazione" - X Vai su X

Radio1 Rai. . #MedioOriente Nella notte la notizia del primo accordo raggiunto tra Hamas e Israele per #Gaza. Le parti ringraziano Trump per la mediazione. "Merita il Nobel per la pace", dice il presidente israeliano Herzog. Nella Striscia si festeggia. Azzurra - facebook.com Vai su Facebook

Accordo Gaza, Trump e la telefonata con Netanyahu: «Mi ha detto che ora piace a tutti». Bibi: «Emozionante» - Il presidente americano Donald Trump ha raccontato a Fox News della sua telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo aver annunciato il rilascio degli ostaggi e l'accordo ... Da msn.com

Accordo Gaza, Trump e la telefonata con Netanyahu: «Mi ha detto che ora piace a tutti». Bibi: «Conversazione emozionante» - Il presidente americano Donald Trump ha raccontato a Fox News della sua telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo aver annunciato ... Da msn.com