Accordo Gaza La Russa | bellissima notizia grazie a chi si è speso

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 ott. (askanews) - "Una bellissima notizia", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commentando l'accordo tra Israele e Hamas sulla prima parte del piano di pace Usa. "Un percorso di pace che va molto avanti e per il quale bisogna ringraziare chi si è speso, a partire da Trump e dai paesi che sono stati all'altezza della situazione, a Giorgia Meloni, che come ha detto qualcuno è 'complice di pace'" ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

accordo gaza la russa bellissima notizia grazie a chi si 232 speso

© Quotidiano.net - Accordo Gaza, La Russa: bellissima notizia, grazie a chi si è speso

In questa notizia si parla di: accordo - gaza

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

La Russa “Accordo Gaza notizia bellissima, Meloni complice di pace” - "E' una notizia bellissima, un percorso di pace che va molto avanti e per il quale bisogna ringraziare chi si è speso, a partire da Tru ... Da italpress.com

accordo gaza russa bellissimaAccordo Israele-Hamas, La Russa: "Bellissima notizia, Meloni complice di pace" - (LaPresse) Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la pace a Gaza. Scrive stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Accordo Gaza Russa Bellissima