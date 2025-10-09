Accordo Gaza la Lega esulta | Trump uomo di pace beffati pro Pal Albanese e Salis

Mentre in Italia era notte, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo sul piano di pace per Gaza (in realtà solo il primo passo).Esulta il centrodestra in Liguria e a Genova, con le capogruppo in Regione e in Comune della Lega, rispettivamente Sara. 🔗 Leggi su Genovatoday.it