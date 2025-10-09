Roma, 9 ottobre 2025 - L'annuncio di Donald Trump nella notte dell’accordo raggiunto tra Israele e Hamas ha ridato speranza alla pace in Medio Oriente. Ma tra l’organizzazione estremista palestinese e Tel Aviv alcuni punti di attrito restano, a partire dalla smilitarizzazione del braccio armato Brigate Ezzedin al-Qassam, poco incline a separarsi dalle sue armi. In linea di massima l'accordo è confermato, per ora, sulla prima fase del piano presentato da Trump e dai suoi consiglieri, con l’aiuto di Qatar ed Egitto. Lo scopo è arrivare subito al cessate il fuoco e al rilascio degli ostaggi. Appena le armi saranno riposte potrebbe iniziare la liberazione di 48 ostaggi trattenuti a Gaza, ma di cui solo 20 sono ancora in vita, e questo potrebbe avvenire secondo i funzionari di Doha non prima di lunedì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Accordo Gaza, cosa prevede il piano di Trump per la pace tra Hamas e Israele