L’accordo di pace fra Palestina e Israele cambia gli equilibri in Medio Oriente e impone anche mutamenti nella programmazione Rai e Mediaset. Dopo mesi di guerra e di orrore, le due parti sembrano giunte finalmente ad un accordo che, come spiegato da Donald Trump, porterà al progressivo ritiro dell’esercito israeliano e alla liberazione degli ostaggi. Un evento importante che i telespettatori potranno seguire anche in televisione, informandosi riguardo gli sviluppi della vicenda. Accordo Palestina e Israele, come cambia la programmazione Rai. Dalle 10:30 sino alle 12 su Rai Uno andrà in onda una edizione straordinaria del Tg1 con collegamenti da Ramallah e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Accordo di pace fra Palestina e Israele: come cambia la programmazione Rai e Mediaset