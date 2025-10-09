Accordo di pace fra Palestina e Israele | come cambia la programmazione Rai e Mediaset
L’accordo di pace fra Palestina e Israele cambia gli equilibri in Medio Oriente e impone anche mutamenti nella programmazione Rai e Mediaset. Dopo mesi di guerra e di orrore, le due parti sembrano giunte finalmente ad un accordo che, come spiegato da Donald Trump, porterà al progressivo ritiro dell’esercito israeliano e alla liberazione degli ostaggi. Un evento importante che i telespettatori potranno seguire anche in televisione, informandosi riguardo gli sviluppi della vicenda. Accordo Palestina e Israele, come cambia la programmazione Rai. Dalle 10:30 sino alle 12 su Rai Uno andrà in onda una edizione straordinaria del Tg1 con collegamenti da Ramallah e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: accordo - pace
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Congo, accordo di pace tra governo e ribelli M23. Dalla tregua alla liberazione dei prigionieri: il testo
Ucraina, flop ai colloqui di Istanbul, accordo solo su scambio reciproco di 1200 prigionieri, Mosca: "Posizioni distanti sulla pace"
#Speciale GR1 sull'accordo in #MedioOriente per la prima fase del piano di #pace del presidente USA Trump per la Striscia di #Gaza. Collegamenti, ospiti, interviste, aggiornamenti. In studio Massimo Giraldi Dalle 10.30 alle 11.30. Ascolta su www.raipl - facebook.com Vai su Facebook
Meloni e l’accordo di pace su Gaza: “Pronti a contribuire a stabilizzazione" - X Vai su X
Guerra Israele, raggiunto accordo per Gaza su prima fase piano. Oggi la firma. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, raggiunto accordo per Gaza su prima fase piano. Segnala tg24.sky.it
Cosa prevede l’accordo tra Israele e Hamas per la pace a Gaza e cosa c’è nel piano di Trump sugli ostaggi - Donald Trump ha appena annunciato la prima fase del suo piano per Gaza: cessate il fuoco immediato ... Da fanpage.it