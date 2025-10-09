Accordo di pace a Gaza | le reazioni di Meloni Tajani e Salvini
Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima fase del piano di pace a Gaza, che prevede la sospensione dei combattimenti, il ritiro parziale dell’Idf, il rilascio dei 20 ostaggi ancora vivi e di 1950 prigionieri palestinesi. Donald Trump ha definito l’intesa «un evento storico e senza precedenti». Benjamin Netanyahu ha parlato di «un grande giorno per Israele». Ecco le reazioni di Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Meloni: «Italia pronta a contribuire alla ricostruzione della Striscia». «L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate». 🔗 Leggi su Lettera43.it
