Accoltellato in un ostello in Mongolia il 32enne è tornato in Italia
Massa Fermana, 9 ottobre 2025 – Rudy Di Flavio (32anni) sta bene, è già rientrato in Italia, in aereo e non in sella alla bicicletta con cui aveva pedalato per mesi e mesi, attraversando Grecia, Turchia, Iran, Iraq, Kazakistan e Cina, fino a raggiungere, Ulan Bator, in Mongolia. Ha potuto riabbracciare i suoi cari e raccontare una esperienza che si è rivelata ben più avventurosa e intrepida del previsto che, proprio all’arrivo della meta che si era prefissato, lo ha visto v ittima di un’aggressione da parte di un cittadino americano che, senza motivi apparenti, gli ha inferto sette fendenti, uno dei quali ha perforato l’intestino, mentre si trovava in un ostello della capitale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
