Accesso al Lido chiuso dai lavori scoppia la polemica Il Comune | Decisione di Anas
Lido degli Estensi ‘chiuso’? Mentre i lavori fanno discutere, il Comune di Comacchio fa chiarezza. E’, infatti, diventata la notizia della settimana quella relativa alla chiusura dell’accesso a Lido degli Estensi lungo la statale Romea: un cantiere che sta costringendo i residenti a lunghi giri. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: accesso - lido
Strisce blu incluse, accesso alle ZTL e prenotazioni rapide: il car sharing romano punta a ridurre l’uso dell’auto privata. Guida completa: https://odisseaquotidiana.com/2024/11/come-funziona-car-sharing-roma.html… #mobilità #Roma - X Vai su X
Martedì 17 giugno lido di Bolzano chiuso per lavori - Il Comune di Bolzano informa la cittadinanza che martedì 17 giugno il lido di Bolzano rimarrà chiuso al pubblico per consentire a Edyna l'esecuzione di improrogabili lavori di potenziamento e ... rainews.it scrive
Lavori in corso e proteste. Estensi, ingresso cancellato. La rabbia dei commercianti: "Non paghiamo più le tasse" - Anas ’chiude’ l’accesso principale al lido da Ferrara, negozi e ristoranti tagliati fuori dalle ruspe "Follia, l’abbiamo saputo solo su Fb. Da msn.com