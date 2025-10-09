Accesso agli atti in gare pubbliche | bilanciamento tra diritto di difesa e segreto commerciale alla luce del nuovo Codice Contratti Pubblici

9 ott 2025

Il TAR Calabria, con sentenza n. 1487 del 22 settembre 2025, chiarisce il bilanciamento tra diritto di accesso agli atti di gara e tutela del segreto commerciale nell’ambito del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 362023) Il TAR Calabria, con sentenza n. 1487 del 22 settembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

