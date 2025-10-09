Accesso agli atti in gare pubbliche | bilanciamento tra diritto di difesa e segreto commerciale alla luce del nuovo Codice Contratti Pubblici
Il TAR Calabria, con sentenza n. 1487 del 22 settembre 2025, chiarisce il bilanciamento tra diritto di accesso agli atti di gara e tutela del segreto commerciale nell’ambito del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 362023) Il TAR Calabria, con sentenza n. 1487 del 22 settembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: accesso - agli
Accesso agli atti scolastici, il Tar Veneto apre la strada ai genitori senza affidamento: la scuola deve consegnare i documenti alla madre, anche se decaduta, se servono per il benessere psicofisico del minore. SENTENZA
Italia-Inghilterra femminile in diretta agli Europei: le azzurre si giocano l’accesso alla finale
Nomine Asl Caserta, scoppia il caso: consigliere regionale chiederà l'accesso agli atti
Il comitato del “No” ha presentato un ricorso al Tar contro il mancato accesso agli atti richiesto al Comune - facebook.com Vai su Facebook
Accesso diretto FERX, come fare a partecipare agli incentivi per impianti fino a 1 MW.Dal 2 ottobre al 31 dicembre 2025 accesso diretto FERX per impianti fino a 1 MW: ecco come fare a partecipare sul portale GSE. - X Vai su X
Accesso agli atti di gara, guida per Pa e imprese alla luce delle ultime sentenze - Dai requisiti delle istanze agli obblighi dell’amministrazione: le indicazioni dei giudici su tutti i passaggi ... Secondo ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
L’accesso agli atti nel Codice dei contratti pubblici - Decreto Trasparenza, ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo delle funzioni istituzionali. Da diritto.it