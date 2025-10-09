Accerchiato e pestato a sangue a colpi di palma | cosa in ospedale per un 52enne

Napolitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri, verso l'1,50, sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una persona ferita. Da una prima ricostruzione un 52enne indiano, mentre si trovava a Porta Capuana, sarebbe stato circondato da un gruppo di sconosciuti che senza alcun apparente motivo lo avrebbero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accerchiato - pestato

accerchiato pestato sangue colpiAccerchiato e pestato a sangue a colpi di palma: cosa in ospedale per un 52enne - I carabinieri, verso l'1,50, sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una persona ferita. Segnala napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Accerchiato Pestato Sangue Colpi