Accelerata sulla manovra Irpef il taglio è un rebus Le risorse? Dalle banche

Roma, 9 ottobre 2025 – Non tutte le divergenze sono appianate: sull’aumento dei requisiti pensionistici e sull’ampiezza del taglio dell’Irpef e della nuova rottamazione i ministri e gli sherpa dei partiti di maggioranza dovranno lavorare in questi giorni per arrivare a una mediazione tra le posizioni in campo. Ma il summit di oltre due ore e mezza a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, con Giancarlo Giorgetti “ottimista” sulla possibilità di scendere sotto il 3 per cento del deficit anche nel 2025, ha permesso di fissare i cardini della legge di Bilancio e, così, di dare un’accelerata al pacchetto di finanza pubblica con l’obiettivo di vararlo entro il 15 ottobre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

