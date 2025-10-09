Accelerata sulla manovra Irpef il taglio è un rebus Le risorse? Dalle banche
Roma, 9 ottobre 2025 – Non tutte le divergenze sono appianate: sull’aumento dei requisiti pensionistici e sull’ampiezza del taglio dell’Irpef e della nuova rottamazione i ministri e gli sherpa dei partiti di maggioranza dovranno lavorare in questi giorni per arrivare a una mediazione tra le posizioni in campo. Ma il summit di oltre due ore e mezza a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, con Giancarlo Giorgetti “ottimista” sulla possibilità di scendere sotto il 3 per cento del deficit anche nel 2025, ha permesso di fissare i cardini della legge di Bilancio e, così, di dare un’accelerata al pacchetto di finanza pubblica con l’obiettivo di vararlo entro il 15 ottobre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Manovra, rottamazione per pochi e taglio Irpef fino a 50 mila euro. Le novità - Il ministro dell’Economia Giorgetti, rispondendo alle domande dei parlamentari nell'audizione sul Dpfp davanti alle commissione Bilancio di Senato e Camera, ... Si legge su repubblica.it