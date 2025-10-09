Accampamenti tende e furgoni come case | allontanate 20 persone in zona stazione metro Fermi a Collegno

Torinotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia municipale di Collegno ha effettuato un intervento, nella zona della stazione metro Fermi, volto all'allontanamento di una ventina di persone di nazionalità estera e senza fissa dimora sul territorio nazionale, che avevano realizzato precari accampamenti sia in campi di proprietà. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accampamenti - tende

Tende, baracche e accampamenti. La vita ai margini della società. “Bisogna prendersene carico”

Piazzano tende e cartoni in spiaggia per trascorrere Ferragosto. La Polizia blocca due accampamenti abusivi

Vada | Spiagge Bianche, tende e accampamenti al posto degli ombrelloni. La denuncia: "Tutti i giorni è così"

Tende, baracche e accampamenti. La vita ai margini della società. “Bisogna prendersene carico” - come possono essere gli insediamenti abusivi che sorgono in modo spontaneo in alcune zone”. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Accampamenti Tende Furgoni Case