Accampamenti tende e furgoni come case | allontanate 20 persone in zona stazione metro Fermi a Collegno
La polizia municipale di Collegno ha effettuato un intervento, nella zona della stazione metro Fermi, volto all'allontanamento di una ventina di persone di nazionalità estera e senza fissa dimora sul territorio nazionale, che avevano realizzato precari accampamenti sia in campi di proprietà. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
