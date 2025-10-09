Accademia della Nunziata un nuovo anno di cultura a San Giovanni Valdarno
Arezzo, 9 ottobre 2025 – o. Da ottobre a giugno lezioni di psicologia, storia, economia, musica, cinema, ambiente e archeologia. I corsi, organizzati con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, si terranno ogni mercoledì nella sala Acli di via Roma Riparte l'attività dell'Accademia della Nunziata con un programma che, da ottobre 2025 a giugno 2026, porterà a San Giovanni Valdarno corsi, incontri, lezioni-concerto e momenti di approfondimento culturale aperti a tutta la cittadinanza. Il programma è stato presentato questa mattina nella sala giunta del palazzo comunale di San Giovanni Valdarno alla presenza dell'assessore alla cultura e del consigliere dell'Accademia della Nunziata Maria Grazia Viticchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: accademia - nunziata
San Giovanni. Ripartono i corsi dell’Accademia della Nunziata
Accademia Volley al 1° Memorial Giancarlo Siani Domenica 21 settembre saremo in campo con la formazione Under 16 al PalaPittoni di Torre Annunziata per una giornata di sport e memoria, partecipando al torneo dedicato al ricordo di Giancarlo Siani. - facebook.com Vai su Facebook
Accademia della Nunziata, un nuovo anno di cultura a San Giovanni Valdarno - I corsi, organizzati con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, si terranno ogni mercol ... Come scrive lanazione.it
San Giovanni. Ripartono i corsi dell’Accademia della Nunziata - L’appuntamento inaugurale è fissato per mercoledì 24 settembre, alle ore 17, presso la Sala ACLI di Via ... Da lanazione.it