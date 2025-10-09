accademia della nunziata un nuovo anno di cultura a san giovanni valdarno

Arezzo, 9 ottobre 2025 – o. Da ottobre a giugno lezioni di psicologia, storia, economia, musica, cinema, ambiente e archeologia. I corsi, organizzati con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, si terranno ogni mercoledì nella sala Acli di via Roma Riparte l'attività dell'Accademia della Nunziata con un programma che, da ottobre 2025 a giugno 2026, porterà a San Giovanni Valdarno corsi, incontri, lezioni-concerto e momenti di approfondimento culturale aperti a tutta la cittadinanza. Il programma è stato presentato questa mattina nella sala giunta del palazzo comunale di San Giovanni Valdarno alla presenza dell'assessore alla cultura e del consigliere dell'Accademia della Nunziata Maria Grazia Viticchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

