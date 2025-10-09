Accadde oggi | 9 ottobre la tragedia annunciata del Vajont

Non solo un disastro ambientale, ma soprattutto umano Il 9 ottobre 1963 era un tranquillo mercoledì d’autunno e a Longarone, un piccolo centro della valle del Vajont, nel bellunese, gli abitanti erano raccolti nelle case e nei bar a guardare la partita . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 9 ottobre, la tragedia annunciata del Vajont

In questa notizia si parla di: accadde - oggi

Accadde oggi: 18 luglio, Nerone e il grande incendio di Roma

Accadde oggi: 19 luglio, la strage di via D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino

Almanacco del 24 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

, Lunedì 8 Ottobre 2001 Disastro aereo di Linate: collisione a terra tra un velivolo della Sas e un Cessna privato, 118 morti Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+08+ottobre&fyi=2& - facebook.com Vai su Facebook

9 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Nati il 9 ottobre I nati il 9 ottobre hanno la capacità di guardare dentro la vita e gli avvenimenti con occhio attento e critico. Lo riporta veronasera.it

Almanacco | Mercoledì 8 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Nel 2000 Micheal Schumacher riportò il Mondiale piloti in Ferrari 21 anni dopo l'ultimo trionfo, firmato Jody Scheckter ... Segnala firenzetoday.it